Mamma fa fermare il marito che molesta figlia di 4 anni

Violenza sessuale nei confronti della sua figlioletta di appena 4 anni. Con questa pesante accusa un 32enne di Legnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo che la moglie - e madre della bambina - lo ha incastrato posizionando delle telecamere in casa.

Dopo il fermo avvenuto nei giorni scorsi su decisione del pm Rossella Incardona, il 12 aprile l'uomo, che al momento si trova in carcere, verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. In base a quanto trapelato, la mamma della piccola, allertata da un'amica che avrebbe visto il marito di lei molestare la figlia piccola, avrebbe posizionato in casa alcune telecamere che poi avrebbero registrato le eclatanti immagini consegnate in caserma presentando denuncia.

Nella mattinata di lunedì il 32enne dovrà rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, Stefano Colombo. Sulla terribile vicenda verrà sentita anche l'amica che ha lanciato l'allarme per mettere in guardia la mamma della bambina.