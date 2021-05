Mamma e figlia aggredite violentemente per strada a Milano

L'accaduto verso mezzanotte in via Tracia. Sul posto 118 e carabinieri

Una ragazzina di 17 anni e sua mamma di 36 trasportate in ospedale in codice giallo. È il risultato di un'aggressione che le due hanno subito mentre si trovavano per strada verso la mezzanotte di giovedì 6 maggio in via Tracia, zona San Siro.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. A causa di un importante trauma commotivo al cranio e al volto, riportato dopo essere stata colpita dall'aggressore con un corpo contundente, la 17enne è stata portata in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale San Carlo di Milano.

Ferita, ma in modo meno grave, anche la stessa madre, una donna di 36 anni, che ha riportato contusioni ed escoriazioni alle ginocchia. Dopo essere stata soccorsa dagli operatori di Areu, anche lei è stata portata al San Carlo. Al momento non è chiaro né chi abbia potuto aggredire mamma e figlia, né per quale motivo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.