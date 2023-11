Cocaina affare di famiglia: mamma e figlio arrestati (di nuovo)

Di nuovo in manette. Di nuovo insieme. Mamma e figlio - 73 anni lei, 42 lui - sono stati arrestati martedì a Cinisello Balsamo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di droga e soldi.

I due sono stati notati dai carabinieri mentre si aggiravano fuori dal loro monolocale, in via Mozart, con fare sospetto. Dati i precedenti di entrambi, finiti già in manette a settembre per lo stesso motivo, i militari hanno deciso di perquisire l'appartamento e all'interno hanno scoperto 22 dosi di cocaina per un peso totale di quasi 17 grammi, una dose di marijuana di 3 grammi, oltre che 3 dosi di hashish da 3,7 grammi e 765 euro in contanti. Processati per direttissima, per lui è stata disposta la custodia in carcere mentre per lei è stato emesso un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Poco più di due mesi fa, mamma e figlio erano stati arrestati sempre dai carabinieri che li avevano sorpresi con 7 grammi di cocaina in dosi, che pare consegnasse proprio la donna per conto dell'uomo. In quell'occasione per lei non era stata decisa alcuna misura cautelare, mentre per il 42enne era scattato il divieto di dimora a Cinisello.