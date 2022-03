Mamma mangia i biscotti alla marijuana del figlio e sta male: giovane arrestato

Ha mangiato i biscotti alla marijuana del figlio e si è sentita male. La disavventura è capitata a una donna che, probabilmente senza sapere bene cosa fossero, ha assaggiato gli snack stupefacenti del ragazzo, un 20enne che poi è finito in manette. Sì, perché sempre senza capire bene cosa fosse accaduto, la mamma ha chiamato il 118. E insieme al personale sanitario, nell'abitazione che la signora condivide col giovane in via Inganni a Milano, è arrivata anche la polizia.

Il figlio ha consegnato spontaneamente agli agenti circa due etti di marijuana. Peccato che poi nel corso della perquisizione, gli stessi poliziotti abbiano trovato altri 240 grammi d'erba, oltre a sei grammi di hashish, e ancora biscotti alla marijuana. Il 20enne in un borsello nascondeva 19mila euro in contanti e il materiale per confezionare la droga. Così, mentre la donna veniva portata in ospedale per un controllo, il figlio è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.