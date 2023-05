La nonna che prende a schiaffi un bambino avversario del nipote al torneo dei Pulcini

La nonna di un bambino, la mamma di un altro. I piccoli (classe 2013, dunque decenni) avversari in campo, in un torneo di Pulcini; le adulte, la prima 71enne, la seconda 39enne, nemiche sugli spalti, fino a innescare un parapiglia che ha coinvolto anche altri presenti. Il teatro dell'assurda scena (purtroppo non così rara come dovrebbe) è stato, domenica 21 maggio, il campo sportivo della Pianenghese, a Pianengo, un piccolo centro a nord di Crema. È successo nel tardo pomeriggio, verso le otto.

Il classico torneo di baby calciatori, di quelli che si organizzano nel mese di maggio, questa volta stava finendo davvero male. Il match (tra Soresinese e Ripaltese, compagini della stessa zona cremasca) ha scatenato gli animi delle due donne: una (la più anziana) avrebbe addirittura, secondo una delle versioni, preso a schiaffi il figlio dell'altra, provocandone la reazione. Anche se circolano pure versioni secondo cui il bambino non sarebbe stato toccato. Alla fine, lavoro anche per i sanitari del 118, che hanno accompagnato la 71enne per un lieve malore in ospedale.

Non è bastato l'immediato intervento dei dirigenti della squadra organizzatrice a riportare tutto alla calma: sono arrivati anche i carabinieri. Dalla Pianenghese il laconico commento: "Quali che siano motivazioni e responsabilità, una scena simile è inqualificabile e da condannare. In particolar modo perché rappresenta un esempio davvero negativo proprio per i bambini". Dal suo canto, il sindaco di Pianengo, Roberto Barbaglio, presente al campo sportivo, ha definito "assurdo" il comportamento, "da stigmatizzare, che ha negativamente colpito tutti".