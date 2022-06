Mamma rapinata mentre accompagna il figlio al bus

Stava accompagnando suo figlio alla fermata dell'autobus, quando un uomo le si è avvicinato per poi rapinarla della collanina. L'accaduto nella tarda serata di giovedì 23 giugno, intorno alle 23.30, in via Natta, zona Lampugnano.

La vittima, una 57enne italiana, era per strada dopo aver accompagnato suo figlio alla fermata del bus e lì il malvivente l'ha avvicinata strappandole dal collo la collanina d'oro.

Subito dopo, l'uomo si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. La donna non ha potuto fare altro che denunciare la rapina subita.