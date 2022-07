La mamma che trasforma una stanza della casa in una serra di marijuana

Aveva attrezzato una stanza del suo appartamento trasformandola in una serra per crescere piante di marijuana, ma per colpa di una lite in famiglia è stata scoperta e arrestata. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 5 luglio in piazzale Dateo, zona est di Milano.

A causa di un acceso diverbio tra madre e figlio, i carabinieri del Radiomobile, guidati dal maggiore Carmine Elefante, sono intervenuti nell'abitazione della donna, un'italiana di 51 anni con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La lite si è rivelata un normale scontro per motivi economici, ma una volta entrati in casa, i militari hanno subito percepito un forte odore di 'erba'.

Poco dopo, nell'appartamento è stato scoperto un locale che la madre aveva adibito a serra: al suo interno sono state trovate 4 piante di marijuana, oltre a lampade, impianto termico, fertilizzante per farle crescere, ma anche materiale per confezionare le dosi e bilancino di precisione. A quel punto la 51enne è stata arrestata e messa ai domiciliari. Risultando percettrice del reddito di cittadinanza, inoltre, sono stati avviati i controlli all'ispettorato del lavoro per accertare che abbia effettivamente i requisiti necessari.