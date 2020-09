Orrore per una mamma di Milano, violentata e picchiata davanti ai suoi bimbi: un arresto

Violentata, picchiata e maltrattata. Tutto davanti ai due figli minorenni. E per il presunto responsabile, suo compagno, sono scattate le manette. È successo nella giornata di venerdì 18 settembre quando i carabinieri hanno arrestato un 45enne italiano residente a Montanaro (Torino). L'uomo, incensurato, è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale i Milano.

Tutto è iniziato nelle scorse settimane quando la donna, una impiegata milanese di 43 anni, si è presentata dai carabinieri e ha raccontato l'orrore che è stata costretta a vivere per quattro mesi: da maggio ad agosto. Il 45enne, ubriaco fradicio, secondo quanto denunciato dalla vittima, avrebbe sottoposto la donna a violenze morali e fisiche, e in alcune occasi l'avrebbe costretta a subire atti sessuali. Non solo, in un'occasione: l'avrebbe anche picchiata causandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il tutto, inoltre, sarebbe stato commesso davanti ai figli minorenni della donna.

Il 45enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rogoredo, entrati in azione insieme ai militari della compagnai d Chivasso. Il 45enne è stato trasferito nella casa circondariale di Ivrea (Torino).