Il super manager aggredito in centro a Milano: la rapina

Riccardo Ruggiero, ex amministratore delegato di Telecom e altre aziende delle telecomunicazioni, è stato vittima di un'aggressione in centro a Milano, martedì pomeriggio. Il manager, intorno alle 13, mentre dal lavoro stava andando a casa per una pausa, tra via Palestro e via Marina, è stato vittima di un giovane che ha provato a strappargli l'orologio di valore che portava al polso.

"Mi ha avvicinato un ragazzo di 24 o 25 anni, vestito in modo normale, mi sembrava sudamericano, che mi ha chiesto informazioni su dove fosse una farmacia - racconta all'Agenzia Ansa il manager -. Ho cominciato a spiegarglielo ma mi ha afferrato il braccio e mi ha strappato l'orologio che non era visibile perché indossavo una giacca ".

In quel momento, l'orologio è caduto a terra e il manager ha reagito con uno spintone allontanando l'aggressore, mentre da via Marina stava arrivando un complice. Nel frattempo alcune persone si sono fermate e i due sono fuggiti. "Ho anche intravisto una donna che forse faceva da palo", racconta Ruggiero, che dopo l'episodio avverte in città la sensazione di "una microcriminalità diffusa crescente e allarmante".

Già due anni fa Ruggiero subì un tentativo di rapina. In via Moscova, sempre nel centro di Milano, venne avvicinato da due uomini in scooter che usarono il trucco di rompergli lo specchietto dell'auto per fargli abbassare il finestrino e cercare di strappargli l'orologio. Anche in quel caso il manager, che si procurò alcune lesioni al polso, evitò che l'orologio gli venisse rubato grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine, che non riuscirono però a prenderli.