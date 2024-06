Manager stuprata in un locale sui Navigli a Milano: licenziata

È stata licenziata con una buona uscita da 5mila euro. A farlo, poco più di un anno dopo aver subito una terribile violenza sessuale di gruppo in un locale sui Navigli a Milano, è la stessa azienda, specializzata nel commercio di brand di lusso, che le aveva promesso ogni forma di sostegno e supporto dopo la traumatica esperienza.

La protagonista, una manager torinese di 32 anni, ha impugnato la decisione dell'azienda, che ha la sede legale nei Paesi Bassi e una sede ad Assago (Milano). La società avrebbe giustificato la sua scelta dicendo che la trentaduenne "non fosse più efficiente" e le ha offerto 5 mila euro di buonuscita, come riporta in un articolo 'La Stampa'.

La violenza sessuale nel locale sui Navigli

Nel mese di ottobre, la procura di Milano aveva chiuso le indagini nei confronti di tre uomini tra i 23 e i 27 anni, due dei quali titolari del locale accusati di aver stuprato la donna il 21 marzo 2023. Secondo quanto ricostruito nelle carte dell'inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dal pm Alessia Menegazzo, la vittima si era recata nel locale insieme a un collega e avrebbe bevuto molto.

I tre indagati avrebbero approfittato delle condizioni della giovane: l'avrebbero portata in una cantina non lontano dal locale e lì avrebbero abusato di lei. Parte delle presunte violenze, inoltre, sarebbero state anche riprese da uno smartphone; video che successivamente sarebbe stato diffuso. La manager, stando alla denuncia, si sarebbe svegliata a casa sua senza ricordare quanto accaduto, ma accusando forti dolori.

Era seguita una visita al centro antiviolenza della Mangiagalli che aveva certificato il rapporto. Successivamente è scattata la denuncia. Poi il 16 gennaio si era arrivati a una condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione con rito abbreviato e due rinvii a giudizio, davanti al gup di Milano.

La ripresa dopo lo stupro e il licenziamento

"I colleghi e i dirigenti dell'azienda per cui lavorava da tre anni, specializzata nel commercio di brand di lusso, si strinsero intorno a lei: 'Hai tutto il nostro sostegno, non mollare'. Dopo sei mesi di mutua scandita da ricoveri in ospedale - si legge nell'articolo -, da interminabili sedute da psicologi e psichiatri, con i famigliari che temevano si suicidasse, la ragazza provò a tornare al lavoro a settembre. Non ce la faceva, aveva ancora bisogno di cure. Alternava momenti di ottimismo ad altri di profonda tristezza".

Lo scorso 11 marzo, però, la società le ha consegnato la lettera di licenziamento "per giustificato motivo". "In un'ottica di maggior efficienza - vi si legge - abbiamo deciso di riorganizzare le nostre attività, sopprimendo la posizione di 'Service Merchandiser' da lei attualmente ricoperta e ridistribuendo le sue attuali mansioni tra altri dipendenti attualmente impiegati presso di noi".