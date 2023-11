Accusato dalla mamma di Fedez di una truffa da 100mila, manager assolto: "Valutiamo risarcimenti"

Nessuna truffa. M.G., manager 40enne ex amministratore delegato della Doom - la società che cura l'immagine di Fedez e gestita da sua mamma Tatiana Berrinzaghi -, è stato assolto dall'accusa di tentata truffa proprio nei confronti dell'azienda riconducibile al rapper meneghino.

Stando all'impianto accusatorio, il tentato raggiro sarebbe avvenuto dopo un accordo tra una nota ditta che produce materiali per la scuola e la Doom. Secondo l'inchiesta, coordinata dal pm Alessandro Gobbis, l'ex dipendente - che ricopriva il ruolo di Ad - avrebbe fatto credere al cantante milanese e a sua madre di aver chiuso un contratto con il cliente per 250mila euro, anche se in realtà la cifra pattuita era di 350mila. Il manager - avevano ipotizzato le indagini - avrebbe anche cercato di fare in modo che i soldi "spariti" venissero versati sui conti di un'altra società, per la quale avrebbe iniziato a lavorare da lì a poco.

Il giudice monocratico della sesta sezione penale, Paolo Guidi, ha però assolto con formula piena il 40enne, difeso dagli avvocati Davide Montani e Simona Ceretta. A dare il là all'indagine e al successivo processo era stata una querela presentata dalla Berrinzaghi a maggio del 2021. "Mi rendevo conto" che il manager "ci aveva ingannato, comunicandoci" che l'azienda con cui aveva firmato il contratto "aveva indicato un corrispettivo di 250mila euro, quando, invece, sin da subito, li compenso concordato con la società era di 350mila euro", aveva messo nero su bianco la mamma di Fedez. Secondo lei, quei soldi - che servivano per una collezione col volto del rapper - erano quindi stati parzialmente destinati a un'altra società, così da determinare "anche una voce da calcolare per i suoi possibili premi di risultato", in vista dell'imminente cambio di lavoro.

Nella loro memoria difensiva gli avvocati Montani e Ceretta hanno invece rimarcato come tutte le comunicazioni del manager finito a processo con la Doom fossero state sempre chiare e, soprattutto, sempre via mail, quindi facilmente verificabili. I legali hanno anche citato un incontro durante il quale erano state prese importanti decisioni sul progetto, alla presenza di esponenti "di peso" della stessa Doom. Inoltre proprio l'azienda a cui, sulla carta, dovevano essere "girati" i 100mila euro della discordia - hanno evidenziato i difensori del manager - detiene il 51% delle quote della Doom. Motivo per cui anche in passato, stando alla versione dei legali, sarebbe stato utilizzato quel tipo di contratto a tre, tra la Doom, la società "madre" e l'azienda che a turno pagava per usare il volto dell'artista.

"La società Doom oggettivamente è stata sempre informata sullo stato delle trattative - si legge nella memoria difensiva - e non è possibile sostenere il contrario basandosi unicamente sulla circostanza per cui la signora Berrinzaghi non ritenesse, sua considerazione personale, di essere stata personalmente informata costantemente". Anche perché - e questo è un altro dettaglio su cui hanno puntato gli avvocati - la mamma di Fedez nella pratica non ha alcun ruolo ufficiale nella seconda società, quella che avrebbe dovuto incassare i 100mila euro che sono costati al manager l'accusa di truffa.

"Quando le motivazioni della sentenza saranno depositate, nelle prossime settimane - hanno commentato i legali Montani e Ceretta - valuteremo insieme al nostro assistito eventuali azioni risarcitorie per i danni morali e di immagini subiti dal manager in conseguenza delle accuse rilevatesi poi infondate mosse a suo carico".