Di Fazio, nuove accuse: altre vittime tra cui l'ex moglie. L'amico della 'ndrangheta

Altre quattro violenze sessuali. Con questa accusa, una nuova ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di Antonio di Fazio, l'imprenditore farmaceutico rinviato a giudizio con il rito immediato dopo essere stato arrestato a maggio con l'accusa di aver narcotizzato e violentato una studentessa della Bocconi di 21 anni, nel suo appartamento in centro a Milano.

Il manager è accusato di aver stuprato la ragazza usando il pretesto di uno stage formativo nella sua azienda, la Global Farma, e poi rendendola incosciente con una dose massiccia di tranquillanti per abusare di lei e fotografarla. Il nuovo provvedimento, del giudice per l'indagine preliminare di Milano Chiara Valori, è in corso di notifica e riguarda un filone dell'indagine, anche per tentato omicidio, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura.

Dopo la denuncia della studentessa, si erano fatte avanti altre presunte vittime spiegando agli investigatori di aver subito violenze e maltrattamenti. Su questi casi sono stati condotti accertamenti da parte degli investigatori, fino all'emissione della nuova ordinanza di custodia cautelare. E non è finita perché gli inquirenti sono convinti che, all'appello, manchino ancora tre ragazze, di cui sono state trovate fotografie simili a quelle delle vittime accertate. Le giovani venivano agganciate con la scusa di uno stage in azienda, oppure 'procurate' da un amico di Di Fazio, a cui l'imprenditore chiedeva ragazze per cene di lavoro a cui non voleva presentarsi da solo.

La droga, i giochi erotici, gli indumenti intimi delle vittime

Le vittime sono l'ex moglie e altre ragazze. Le indagini sono partite dopo la denuncia della studentessa di 21 anni, quando altre vittime si sono fatte vive spiegando agli investigatori di avere subito violenze e maltrattamenti. Diverse le perquisizioni nell'abitazione del manager in via Tamburini a Milano. La prima perquisizione è stata effettuata dopo la denuncia della studentessa, ed è stato trovato in casa del benzodiazepine, la droga con cui Di Fazio stordiva le vittime. D'altra parte, nei suoi telefoni e computer erano rimaste tracce di alcune ricerche come 'ragazza addormentata con benzodiazepine'.

Durante le altre perquisizioni sono stati trovati vari oggetti riconosciuti dalle altre ragazze tra cui gioieli ma anche giocattoli erotici. E indumenti intimi riconosciuti come propri da una delle ragazze. A quanto sembra, Di Fazio avrebbe avuto l'abitudine di 'tenersi' l'intimo delle giovani come 'trofeo'.

Lo 'ndranghetista e le minacce a una vittima

E c'è anche dell'altro: fuori dal Tribunale, una delle ragazze convocate per essere ascoltate dai magistrati ha incrociato un uomo che, più volte, aveva già visto nell'azienda di Di Fazio, e che avrebbe avuto un atteggiamento d'intimidazione nei suoi confronti quel giorno. Lo ha rivelato agli investigatori ed è emerso che l'uomo, in passato, era stato coinvolto in indagini sulla 'ndrangheta a Vibo Valentia. Pare che Di Fazio non facesse mistero, del resto, di "frequentare criminali", ed anzi se ne vantasse.

La violenza all'ex moglie

Quanto all'ex moglie, in passato aveva denunciato maltrattamenti ed atti persecutori tra cui molestie telefoniche e pedinamenti, ma anche due violenze sessuali dopo essere stata narcotizzata. Durante la separazione, Di Fazio avrebbe chiesto ad un investigatore privato di versarle cocaina in un bicchiere di latte per farla passare per 'drogata'; l'investigatore, dopo averlo fatto, ha contattato la donna e glielo ha rivelato, perché sembra che Di Fazio non l'avesse pagato per il 'servizio' reso.

Sempre l'ex moglie in un'occasione è stata attirata nella loro vecchia casa coniugale con la scusa di discutere dell'affido del bambino, per poi essere immobilizzata con fascette da elettricista. A quel punto Di Fazio le ha spruzzato spray urticante agli occhi. Ma lei è riuscita a scappare.