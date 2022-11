Con mandato d'arresto europeo, scappa all'alt: preso

Appena ha visto l'alt della polizia, ha premuto sull'acceleratore, ma dopo una breve fuga su un'Alfa 156 e poi a piedi, è stato fermato e arrestato. Sui di lui pendeva un mandato di arresto europeo. L'episodio nel pomeriggio di giovedì 17 novembre in via Saporiti, zona Baggio.

A finire in manette un 19enne romeno, che oltre al mandato d'arresto europeo per reati contro il patrimonio, risultava avere anche un ordine di carcerazione per una pena di tre mesi.

Denunciati per resistenza e ricettazione (l'Alfa era rubata) i suoi due complici. Mentre per gli stessi reati il 19enne è finito in carcere.