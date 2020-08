Loreto, viene fermato per un controllo ma per lui c'è un mandato di cattura del Perù: arrestato

Si trovava in auto a Milano quando è stato fermato per un controllo da una volante della polizia di Stato che, dopo aver accertato che su di lui pendeva un mandato di arresto del Perù, l'ha tratto in arresto. L'episodio è accaduto giovedì in piazzale Loreto.

A finire in manette un 48enne peruviano che al momento della verifica da parte degli agenti si trovava in macchina con altre tre persone. Dopo alcune verifiche sull'auto, dagli accertamenti della polizia è emerso come l'uomo fosse destinatario di un mandato di cattura per furto aggravato, emesso dal suo paese di origine.

Dopo aver arrestato il 48enne, i poliziotti l'hanno condotto al carcere di San Vittore, dove attualmente si trova.