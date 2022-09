Il maniaco che si masturba davanti a una ragazzina in treno

È salito su un treno e ha preso posto, sedendosi qualche sedile più avanti rispetto a una ragazzina di 17 anni. Poi, con lo sguardo rivolto verso di lei, ha tirato fuori il suo smartphone e lo ha puntato contro la giovane, come se volesse riprenderla, e ha iniziato a masturbarsi.

È acceduto nella serata di domenica, a bordo del convoglio Trenord 577, in servizio tra Milano e la Brianza. Il treno stava percorrendo la tratta fra le stazioni di Cusano Milanino e Lentate Camnago, quando la vittima, spaventata, ha urlato, chiedendo al ragazzo di smetterla ed è corsa a cercare aiuto. Qualche carrozza più avanti ha trovato il capotreno che si è messo sulle tracce del maniaco che nel frattempo si era alzato e si era diretto alla porta di uscita, per scendere non appena il treno si fosse fermato.

Alla stazione di Lentate il giovane, un 27enne di origine pakistana, ha trovato i carabinieri. Un pattuglia dell'arma della compagnia di Seregno ha fermato e identificato il ragazzo, un operaio domiciliato a Limbiate. Per lui è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per atti osceni davanti a minore. Sul cellulare del giovane - specificano dal comando provinciale dell'arma di Monza e Brianza - non sono stati trovati filmati girati a bordo del treno che potrebbero anche essere stati eliminati.