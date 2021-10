Maniaco si masturba al parco vicino ai bambini: denunciato

Un uomo di 57 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Rho per atti osceni nella mattinata di martedì 19 ottobre. Il 57enne, già noto alle forze dell'ordine e residente nella città alle porte di Milano, è accusato di essersi masturbato più volte in pubblico e più precisamente nel parco di Villa Burba.

L'indagine dei ghisa del comandante Antonino Frisone sono nate dopo diversi post pubblicati sui gruppi Facebook cittadini cui è seguito anche un esposto in comando. Gli agenti, in stretta collaborazione con i carabinieri della stazione di Rho guidati dal comandante Luigi Pino, hanno iniziato a setacciare i parchi e le aree gioco della città e lo hanno notato proprio durante un servizio di sorveglianza non lontano dalla biblioteca di villa Burba (in atteggiamenti non espliciti).

Data la somiglianza tra la persona "pedinata" e il maniaco è scattato il blitz dei ghisa. Nelle scorse ore il 57enne è stato convocato al comando di Corso Europa e una volta identificato gli agenti lo hanno messo con le spalle al muro notificandogli la denuncia a piede libero. Sul caso sono in corso accertamenti; per il momento, comunque, sembra che il 57enne non abbia mai avvicinato bambini.