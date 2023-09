Maniaco si masturba davanti a una ragazza sulla pista ciclabile

Si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. In pieno giorno. Davanti a una ragazza che stava passeggiando sulla pista ciclabile. È successo sull'alzaia del canale Villoresi tra Parabiago e Busto Garolfo (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di lunedì 4 settembre. Il caso è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Parabiago.

Tutto è accaduto poco prima delle 16.30, come appreso da MilanoToday. La ragazza stava camminando in direzione verso nord quando, poco prima di Busto Garolfo, ha notato l'uomo dall'altra parte dell'alzaia che si toccava nelle parti intime. Nonostante la giovane si sia allontanata quasi immediatamente l'uomo ha continuato imperterrito per poi nascondersi tra la vegetazione.

Non è la prima volta. Episodi simili erano accaduti negli anni scorsi lungo l'alzaia.