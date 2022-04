Il maniaco che si spoglia davanti a due ragazzine di 12 anni e le molesta

Ha individuato quelle due ragazzine, quelle due bimbe, tra la folla. Le ha seguite, quasi rincorse. Poi, arrivato a un passo da loro, si è spogliato e ha iniziato a urlare verso di loro delle volgarità. Alla fine ha cercato di fuggire, ma è stato preso. Un ragazzo di 26 anni, un artigiano bengalese residente a Monza, è stato denunciato nel weekend con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico dopo aver pesantemente molestato due 12enni.

Il suo blitz è avvenuto sabato pomeriggio a Seregno, in Brianza. Le due vittime stavano passeggiando per le vie del centro, quando improvvisamente hanno avuto la sensazione di essere seguite. Il sospetto si è trasformato in certezza appena davanti a loro si è palesato il maniaco, che si è tolto la maglietta e abbassato i pantaloni per poi molestarle. Le 12enni, terrorizzate, sono scoppiate a piangere e sono state aiutate da alcuni passanti, mentre i carabinieri hanno subito raccolto la descrizione del giovane in fuga.

La caccia all'uomo ha dato i suoi frutti poco dopo, quando il 26enne - maglietta bianca, pantaloni scuri e un cappellino nero - è stato rintracciato in stazione mentre cercava di prendere il treno per tornare a Monza. Il maniaco, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, è stato quindi identificato e indagato, mentre le due 12enni sono state riaffidate ai genitori.