Garbagnate (Milano), maniaco si masturba in strada davanti a una bimba: arrestato

Si è spogliato poi ha iniziato a masturbarsi in mezzo alla strada davanti a una bimba di 4 anni e alla sua mamma. L'epilogo? Per lui sono scattate le manette. È successo a Garabgante Milanese (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio nei guai un 32enne eritreo, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 non lontano da un oratorio e da una scuola dell'infanzia, come riportato in un comunicato diramato dal comando provinciale di via della Moscova. Il maniaco si è spogliato appena ha visto mamma e figlia che, impaurite, si sono allontanate in fretta e furia cercando riparo in un negozio di abbigliamento.

E proprio quando sono state al sicuro hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i militari della stazione di Garbagnate che hanno bloccato in flagranza il 32enne. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico.