Primo maggio, la manifestazione a Milano: "Chiediamo il reato di omicidio sul lavoro"

Nonostante la pioggia e il vento freddo, si è svolto regolarmente il tradizionale corteo del 1° maggio a Milano: partito da corso Venezia alle 9, il serpentone ha percorso le strade del centro storico fino a piazza Scala, dove dal palco sono intervenuti i segretari generali milanesi di Cgil, Cisl e Uil Massimo Bonini, Carlo Gerla e Enrico Vizza. Presente il Gonfalone del Comune di Milano con la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi.

Dopo gli interventi dei sindacalisti, concerto del cantautore Alberto Fortis. Secondo i dati forniti dalla questura, al corteo hanno partecipato circa 2mila persone. Lo striscione principale del corteo ricordava il 75esimo anniversario della Costituzione italiana. Nel pomeriggio è in calendario il corteo dei sindacati di base e dei centri sociali, con concentramento alle tre in piazza 24 Maggio.

Omicidio sul lavoro

"Chiediamo che venga istituito il reato di omicidio sul lavoro", ha detto dal palco Enrico Vizza, segretario generale Uil Milano Lombardia: "Serve una procura nazionale del lavoro che si occupi di lavoro, salute, sicurezza, regolarità e legalità". Il sindacalista ha snocciolato altre richieste: formazione sul luogo di lavoro analizzando i rischi, più sanzioni per le aziende non in regola, più ispettori del lavoro, lotta alla criminalità che si infiltra nelle imprese, applicazione dei protocolli della prefettura. E ancora: "Vogliamo conoscere - ha detto Vizza rivolgendosi al sindaco Sala - l'entità dei progetti di Pnrr e Olimpiadi prima di contare ancora morti, infortuni e infiltrazioni".

Massimo Bonini della Cgil milanese ha parlato a lungo del cosiddetto 'decreto 1° maggio' che il governo Meloni si appresta a varare nel tardo pomeriggio: "Possono presentarlo anche a Natale, il problema è che è propaganda, non dà risposte alle problematiche dei lavoratori", ha detto. E ancora: "Il taglio del cuneo fiscale vale fino a fine anno. Questo Paese ha il problema di reperire le risorse. Le si vadano a cercare in una riforma fiscale davvero distributiva. Non è possibile che le tasse sul lavoro dipendente siano più alte che sulle rendite, questo è un male da aggredire, e queste risposte non ci sono nel decreto".

Carlo Gerla della Cisl Milano Metropoli si è focalizzato sulla città, che "deve tornare ad essere dinamica, capace di non lasciare nessuno indietro". E ha ricordato che i sindacati hanno chiesto, per ora invano, un confronto col Comune sulle risorse del Pnrr. "Milano - ha concluso - è sempre stata una città inclusiva. Ora rischia di diventare una città che esclude. Bisogna ripartire dal lavoro, che deve essere regolare e pagato correttamente".