La manifestazione a Milano per far chiudere i Cpr

Luoghi violenti o luoghi necessari? Si terrà domani, 6 aprile, la manifestazione nazionale per chiedere la chiusura di tutti i Cpr. Partenza alle 15 da piazza del Tricolore. Strutture "irriformabili" secondo i promotori del corteo, tra cui Maruzio Acerbo segretario nazionale del Prc, e Stefano Galieni, responsabile immigrazione del partito. A organizzare la manifestazione la rete 'Mai più lager, no ai Cpr', alla quale Rifondazione Comunista ha aderito sin dal 2018. Da un lato c'è chi definisce i Centri permanenti per rimpatri "luoghi nati grazie a governi di centro sinistra e peggiorati di volta in volta da esecutivi di diverso colore". Dall'altro il centrodestra: "Chiudere i Cpr per lasciare a spasso pregiudicati liberi di compiere altri reati? È questa la soluzione della sinistra?", chiedono gli esponenti di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina, Francesco Rocca e Davide Rocca.

Alla protesta hanno aderito anche i consiglieri comunali che proprio oggi, 5 aprile, hanno presentato un ordine del giorno chiedendo che, in caso di eventuale processo, il Comune di Milano si costituisca parte civile per la chiusura del Cpr di via Corelli. A dicembre la struttura era stata posta sotto sequestro e la Procura milanese ha aperto un'inchiesta.

Ma il centrodestra è irremovibile. Per Riccardo De Corato bisogna avere la "faccia tosta" per chiedere di chiudere "questi presidi di legalità, in particolare quello di via Corelli, fondamentali in primis per togliere dalla strada tutti questi criminali stranieri che delinquono e poi per trattenerli il tempo necessario in attesa della loro espulsione e rimpatrio nei propri Paesi. Come denuncio da molto tempo, uno solo in Lombardia è troppo poco ne serve almeno un altro perché l'elevato numero di malviventi, che peraltro ha un curriculum criminale spaventoso, continua ad aumentare".