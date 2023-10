Caschi, scarpe e rose sull'asfalto: traffico bloccato per fermare la strage in strada

Venti nomi, venti rose. Venti vite spezzate. Giovedì sera circa mille persone si sono ritrovati all'Arco di Parto Romana per la manifestazione "basta morti in strada", organizzata dalla rete di associazioni "Citta' delle persone". Obiettivo, come sempre, chiedere la sicurezza sulle strade e la possibilità di vivere in una città che sia adatta a tutte le età e le abilità.

I manifestanti hanno sistemato sull'asfalto scarpe e caschi, ognuno con una rosa rossa, insieme ai nomi di alcune delle vittime che sono morte in incidenti stradali in città. Tra le molte richieste, una città a 30 chilometri all'ora perché "si tratterebbe un enorme cambiamento per pedoni e ciclisti", hanno detto i manifestanti. Tantissimi gli striscioni, da un drappo nero con "Basta morti in strada" a "La velocità l'abbiamo provata e non ci è piaciuta. Preferiamo la vita".

Lanciando la manifestazione gli organizzatori avevano spiegato che volevano trasformare la grande piazza "in una grande area pedonale senza clacson e ingorghi, senza frenesia, ma solo con persone di tutte le età e abilità per ricordare chi non c’è più, per chiedere interventi coraggiosi da parte del comune a tutela dei cittadini e cittadine che si muovono a piedi, in bici o con i mezzi pubblici".

"Dal primo settembre a oggi sono 7 le persone che sono state investite e uccise da altre persone alla guida di automobili, moto, camion, autobus, mentre camminavano in città - avevano ricordato gli attivisti -. Nel 2023 sono 27 le persone morte in incidenti stradali a Milano, di cui la maggior parte, sono 19 persone uccise mentre si muovevano a piedi, 13 persone, in bici, in monopattino. I numeri delle vittime sono molto in aumento rispetto al 2022, quando ci sono state 44 morti per incidenti stradali, di cui 3 in bici e 4 a piedi. Da mesi a Milano si svolgono manifestazioni per chiedere più sicurezza nelle strade".