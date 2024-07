Lavoratori della Bosch in protesta davanti alla sede di Milano

Protesta davanti alla sede di Milano della multinazionale Bosch, in via Marcantonio Colonna 35. I lavoratori manifestano contro la chiusura di Castel San Giovanni (Piacenza) che gestisce la logistica. I dipendenti, circa 140, hanno iniziato a protestare prima davanti al sito piacentino.

Come spiega IlPiacenza, Bosch dopo 14 anni non ha rinnovato il rapporto con l'operatore della logistica Geodis che a sua volta ha appaltato la movimentazione delle merci alla Cooperativa Leo gestita dal Consorzio Cal. Nel polo milanese l'azienda intende affidarsi a Dhl.

"Siamo reduci da un incontro estremamente negativo giovedì notte con i datori di lavoro interessati, i cui esiti ci hanno costretto qui per far sentire la nostra voce - hanno spiegano Filt Cgil, Fit Cisl e Sicobas in una nota stampa - siamo passati da una situazione già inaccettabile con 30 ricollocazioni su 140 lavoratori interessati, alla ferale notizia che da lunedì sarà avanzata richiesta di mobilità per tutti".

Sindacati e lavoratori lamentano l’assenza di risposte anche in capo a Bosch e Dhl, che sarebbe il player che assorbirebbe la logistica di Bosch. Della questione è stata interessata anche la prefettura di Piacenza che chiedeva senso di responsabilità a tutti i presenti. "Appello caduto nel vuoto - denunciano sindacati e lavoratori -. Siamo di fronte a un comportamento scandaloso. Pretendiamo la ricollocazione di tutti i lavoratori. Ognuno deve fare la propria parte".