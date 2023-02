La protesta contro il circo a Milano: "Basta con gli animali in prigione"

Manifestazione a Milano contro il 'Circo Madagascar' di Maya Orfei in piazzale Cuoco, in attività dal 20 gennaio al 5 marzo. Il presidio è stato organizzato dal Fronte Animalista per domenica pomeriggio, insieme ad altre associazione tra cui Leal, Meta, Avi e Su la testa.

"Il Circo - si legge in una nota - è altamente diseducativo e obsoleto. Chiediamo che vengano autorizzati e promossi solo spettacoli che mettano in scena l'arte umana di clown, trapezisti, mimi, di tutto ciò che può stupire e divertire senza che nessuno venga umiliato e sia oggetto di gravi sofferenza psichiche e fisiche come avviene agli animali utilizzati nei circhi". Durante la manifestazione, gli attivisti hanno esposto striscioni e cartelli con la foto di un elefante e la scritta "nato libero, prigioniero a vita in un circo", "liberazione animale dall'uomo criminale", "gli animali non sono cibo oggetti merce" e altri ancora.

"Gli animali - si legge in un post - al circo non si divertono, e sono costretti a una vita di prigionia e violenze. Ogni essere vivente nasce libero, in galera devono starci coloro che fanno del male, non gli innocenti".

Nel mese di luglio del 2022 è stata approvata una legge delega al governo per limitare o vietare l'uso degli animali nei circhi. Si calcola che in Italia circa 2mila animali vengano utilizzati nel mondo circense. Entro aprile il ministero della cultura dovrebbe varare i provvedimenti attuativi. "Questo - scrivono le associazioni - ci permetterà di allinearci con i 50 paesi che, nel mondo, hanno scelto un circo senza animali".