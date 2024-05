Manifestazione (con corteo) contro la guerra: percorso e vie chiuse

Una manifestazione contro l'economia di guerra e le guerre del capitale il Primo maggio. Si presenta così, a Milano, Si.Cobas che ha deciso di organizzare un corteo per le vie della città con un manifesto ben preciso. La camminata è iniziata alle 14 da Porta Venezia, con il sostegno anche del gruppo Giovani Palestinesi

"No all'invio di armi italiane a Ucraina e Israele", esordiscono nella nota di presentazione. "Assistenza sanitaria e istruzione gratuita per tutti. Lavorare meno e tutti con forti aumenti salariali", si legge. E, ancora: "Fermare la guerra Nato-Russia in Ucraina. Fermare il genocidio di Gaza, Palestina libera. Stop all’oppressione nazionale, razziale, etnica e religiosa ovunque", scrive Si.Cobas. "No all’ingerenza imperialista e alle guerre per procura in Sudan, Congo e ovunque. No a nazionalismo e xenofobia, internazionalismo proletario. Per una scoietà senza sfruttamento e guerra, in armonia tra uomo e natura". La sigla conclude l'appello: "Lavoratori di tutti i paesi e popoli oppressi del mondo, uniamoci".

A corredo anche i 'Giovani Palestinesi', confermando la partecipazione, hanno commentato: "La libertà dei lavoratori passa necessariamente dalla fine del colonialismo sionista e dell'imperialismo che finanzia le guerre e la morte. Lottiamo per un mondo migliore e per una Palestina libera".

Mezzi Atm deviati

Il percorso parte da Corso di Porta Ticinese, prosegue in via De Amicis, via Olona, viale Papiniano, piazzale Aquileia, viale Papiniano, piazzale Cantore, viale D’Annunzio e termina alla Darsena.