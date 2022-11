"No Meloni day": a Milano studenti e collettivi in piazza contro il governo

In piazza contro il governo. Venerdì prossimo, il 18 novembre, a Milano si terrà il "No Meloni day", manifestazione indetta dagli studenti e dai collettivi per ribare il loro secco no a "questo governo di rigurgiti del ventennio". L'apuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli, con ragazze e ragazzi che muoveranno poi in corteo in centro.

"Siamo la generazione giovane e ribelle. Il nostro futuro è minacciato dalla guerra nucleare e dal collasso climatico, e nel frattempo si continua ad investire nelle armi e nei combustibili fossili. Ci riprendiamo il futuro perché ci appartiene, pretendiamo il disarmo e la transizione ecologica", si legge in una nota del centro sociale Cantiere che annuncia la mobilitazione.

"Siamo la generazione meticcia. Guardiamo con orrore alla chiusura dei confini e alle stragi nel mar Mediterraneo. Costruiamo solidarietà e antirazzismo, e pretendiamo di fermare le guerre, non le persone. Siamo la generazione queer e transfemminista. Vogliamo la libertà di essere noi stessi, liberi da discriminazioni e violenza. Vogliamo il diritto all’aborto libero, sicuro e gratuito e non vogliamo che i nostri corpi siano controllati in nome di valori che non ci appartengono. Pretendiamo un’educazione di genere, al consenso e al piacere", le richieste dei giovani.

E ancora: "Siamo la generazione che attraversa la scuola tutti i giorni. Dalle scuole alle università vogliamo una cultura ed una formazione diversa. Vogliamo fermare l’alternanza che ci uccide e cambiare radicalmente la didattica ed i programmi. Ci opponiamo ad un modello di scuola aziendale che ci insegna ad accettare passivamente lo sfruttamento, l’oppressione e il servilismo. Siamo la generazione antifascista. Queste elezioni hanno visto vincere una maggioranza che rappresenta tutto il marcio di questo sistema: gli investimenti nella guerra e nell’industria fossile, i porti chiusi, lo sfruttamento e l’attacco ai diritti di tutti". "Mentre questo governo guarda con nostalgia al passato, il presente a noi sta stretto, e ci riprendiamo il futuro. La generazione giovane e ribelle - hanno concluso - scende in piazza".