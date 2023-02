Anarchici, la protesta non si ferma: di nuovo in piazza a Milano per Cospito

Ancora una volta in piazza. Non si ferma a Milano la protesta degli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, il 55enne della Federazione anarchica informale in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il regime di carcere duro, il 41 bis, a cui è sottoposto. Dopo una lunga detenzione al Bancali di Sassari, lunedì scorso Cospito - condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano - è stato trasferito nel carcere di Opera proprio affinché le sue condizioni di salute vengano monitorate costantemente.

Da quel momento - quel giorno furono bruciate due auto della polizia locale -, sotto la Madonnina la protesta si è fatta ancora più forte. Venerdì gli anarchici hanno improvvisato un corteo in Centrale, il giorno dopo si è tenuto un presidio a Opera - con tanto di sassaiola verso il penitenziario - e domenica c'è stata una nuova protesta fuori dal Beccaria.

Ora l'appuntamento è per sabato 11 febbraio alle 16, in piazza XXIV maggio. "Non si ferma la mobilitazione in solidarietà ad Alfredo. Fuori Alfredo dal 41 bis, contro 41 bis, ergastolo e ogni prigione", si legge nella locandina che lancia la nuova chiamata in piazza. Che sarà la quarta nel giro di pochi giorni.

Video | Gli anarchici in corteo a Milano