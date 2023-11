In 5mila alla passeggiata rumorosa per tutte le donne uccise

Una “marea” di donne e uomini per le strade di Milano ieri sera nel corteo organizzato da “Non una di meno”. Secondo la community, erano in 5mila. La manifestazione, anzi, la “passeggiata rumorosa” è partita da piazza 24 Maggio alle 19. Sui profili social il vademecum sul corteo: “Porta qualcosa per fare rumore, se vuoi vestiti di nero”.

Il corteo, come spiegano i promotori, è nato per ricordare Giulia Cecchettin, la 22enne veneta rapita e uccisa dall’ex Filippo Turetta. Non per altro, nel corteo decine di cartelloni alla mano con la frase ripostata dalla sorella della vittima, divenuta un po’ un mantra di questo nuovo, drammatico, epilogo: “Se domani non torno brucia tutto”.

Durante la manifestazione uno striscione enorme con i nomi delle 106 vittime di femminicidio dall’inizio di quest’anno : “Leggiamo i nomi delle 106 donne, persone, trans e lesbiche uccise nel 2023”. E, ancora, cori e scritte con la frase: “Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.