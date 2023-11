La manifestazione contro la violenza di genere sarà in largo Cairoli

Si terrà domani, 25 novembre, la manifestazione in memoria delle donne vittime di violenza. Originariamente in piazza della Scala, il presidio “Il patriarcato uccide” è stato spostato in via Beltrami/Largo Cairoli alle 11. Sarà un momento di riunione per mattere in luce ancora una volta un problema che continua a crescere, con i numeri di denunce per violenze di genere che continuano a crescere e anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca.

“La violenza di genere è una piaga che attraversa età, classi sociali e culturali. È un problema davanti al quale non si può più tacere”. Dice Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano che ha parlato di “superare le ideologie e gli steccati mentali” e ha chiesto a gran voce ai “rappresentanti parlamentari di agire per contrastare un fenomeno purtroppo in crescita”.

A commentare anche Beppe Sala: “Dobbiamo riflettere su cosa fare, non possiamo andare avanti così”. A ogni nuovo caso, la comunità torna a ricordare quelli precedenti che hanno segnato la cittadinanza. A Milano e nell’hinterland difficile dimenticare i casi recenti di Sofia Castelli, uccisa dall’ex fidanzato a Cologno Monzese, e Giulia Tramontano, stessa fine, di Senago.