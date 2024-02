"No ai tagli alle scuole Civiche", la manifestazione davanti all'Elfo Puccini

“No ai tagli!”, “Scuole civiche, scuole di tutti”. Annunciato per stamattina un presidio per il sostegno e il rilancio delle Civiche Scuole di Cinema, Lingue, Musica e Teatro contro il taglio ai finanziamenti destinati alla Fondazione Milano. Ad annunciare la manifestazione i lavoratori e le lavoratrici della Fondazione, insieme a Fp Cgil Milano, Cisl Fp Milano e Uil Fpl Milano. Il presidio si terrà alle 11 di fronte al Teatro Elfo Puccini e vedrà la partecipazione degli studenti e degli insegnanti delle scuole di musica Claudio Abbado, di teatro Paolo Grassi, per interpreti e traduttori Altiero Spinelli e di quella di cinema di Luchino Visconti.

“Garantire a tutti l’accesso alle professioni artistiche e culturali è vitale per la qualità della nostra democrazia - si legge in una nota -. Non vogliamo che le professioni insegnate nelle nostre scuole (dall’attore al filmaker, dal traduttore al musicista) diventino opzioni privilegiate, per soli benestanti. La città di Milano, con la sua grande tradizione di servizi formativi e culturali, può e deve continuare a investire sui giovani e formare professionalità di alto livello”. L’obiettivo dei manifestanti è raggiungere il dialogo con le istituzioni.

“Abbiamo più volte chiesto ai vertici di Fondazione Milano di essere coinvolti nella progettazione del futuro delle scuole - prosegue la nota -. Ci troviamo invece di fronte a una serie di decisioni calate dall’alto, con scarsa trasparenza. L’ambizioso progetto del Politecnico delle Arti, in Bovisa nell’Area Goccia, inizialmente destinato a riunire tutti e 4 i dipartimenti, si è ristretto a soli 2 e mezzo: Cinema, Teatro e un solo istituto di Musica riuniti nel nuovo edificio, sulla cui adeguatezza a tutte le necessità didattiche abbiamo fondate perplessità. Crediamo sia logico subordinare i progetti edilizi ai progetti didattici e non viceversa”.

E proprio questa mattina, in quel teatro, ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico dei quattro istituti. Saranno presenti, per l’occasione, il sindaco di Milano Beppe Sala, l’assessora regionale alla cultura Francesca Caruso, e la consigliera del Ministro dell’Università e ricerca Cristina Rossello.