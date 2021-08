Ancora una protesta contro il green pass a Milano

Non si sono fermate neanche la vigilia di Ferragosto le proteste contro il green pass a Milano. Nella serata di sabato 14 agosto circa duemila manifestanti (quasi tutti No vax) hanno dato vita a un corteo lungo le vie del centro per manifestare contro le misure adottate dal governo per contrastare la pandemia e l'obbligo della certificazione verde.

Sono stati contestati anche i giornalisti che seguivano la manifestazione perché, secondo gli attivisti, diffonderebbero informazioni a sostegno della campagna vaccinale.

Il corteo ha attraversato le vie del centro ed è arrivato davanti alla sede della Rai di Corso Sempione dove è stato contenuto dalle forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. Secondo quanto trapelato i manifestanti avrebbero voluto raggiungere i caselli autostradali per bloccare il traffico di Ferragosto, ma il piano è naufragato.