Stazione di Porta Garibaldi blindata per evitare disordini dei novax

Davanti alla stazione ci sono decine di agenti che chiedono i documenti ai passeggeri in entrata

È stata letteralmente blindata per evitare disordini dei novax la stazione di Milano Porta Garibaldi. All'ingresso dell'hub ci sono decine di poliziotti e carabinieri che chiedono i documenti ai passeggeri in entrata. Non solo, è stato chiuso l'accesso alla metro e ai binari del passante; inoltre la polizia locale di Milano ha chiuso la strada verso piazza Sigmund Freud dove stazionano due blindati della questura.

Nei giorni scorsi i detrattori del green pass, attraverso canali Telegram dai nomi stravaganti, avevano annunciato una serie di manifestazioni in diverse stazioni d'Italia. Azioni di protesta ma non solo: i novax avevano detto di essere pronti a bloccare i mezzi a lunga percorrenza sui quali - proprio da mercoledì 1° settembre - si può accedere solo essendo in possesso della certificazione verde.

Attualmente (ore 15:01) la situazione è tranquilla: si sono palesati una manciata di manifestanti che hanno lanciato insulti nei confronti dei membri del governo, del presidente della Repubblica e dei numerosi giornalisti presenti, oltre a frasi sconclusionate del tipo "Preferisco morire come Gesù che camminava in mezzo ai lebbrosi". Sui gruppi Telegram dove è stata organizzata la protesta ci sono numerose persone che stanno trollando (prendendo in giro, ndr) i manifestanti.