Insegnanti in piazza contro lo "smantellamento dell’istruzione pubblica"

“Ci meritiamo tutto questo?” è l’appello di Adl Cobas, l’associazione dei diritti dei lavoratori che domani 20 ottobre scenderà in piazza in protesta contro quello che definiscono “lo smantellamento dell’istruzione pubblica”. La manifestazione si terrà in piazzale Loreto alle 9.30; gli attivisti si batteranno per le condizioni di tutti i lavoratori scolastici.

“La scuola è un servizio pubblico necessario e il diritto all’istruzione è universale e deve essere garantito a tutte e tutti, ma la realtà è un’altra”, riferisce Adl in una nota. L’associazione stila una serie di punti oggetto della protesta a partire dalla precarietà di insegnanti costretti a sborsare migliaia di euro per i corsi abilitanti “altrimenti possono giocare alla roulette russa inserendosi nella procedura di assunzione informatizzata dell'algoritmo”.

Un tema sono anche gli stipendi, tra i più bassi d’Europa, nonostante un potere d’acquisto dei cittadini sempre più eroso, tema valido anche per i genitori degli alunni costretti all’acquisto di materiale sempre più costoso. E sull’autonomia differenziata Adl sottolinea: “Peggiorerà le forti disuguaglianze sui diversi territori regionali, ostacolando il diritto all'istruzione e la crescita personale dei cittadini di domani”. Parentesi anche sul personale Ata che l’associazione definisce massacrato dalle procedure burocratiche.

La manifestazione sarà in concomitanza con lo sciopero dei mezzi che, si prevede, paralizzerà la città segnando sul calendario l'ennesimo di venerdì nero.