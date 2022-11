Giovani iraniani uccisi: "L'Italia smetta di vendere armi al regime terrorista di Khamenei"

"Chiediamo al governo italiano, francesce e a quelli degli altri Paesi Europei, perché continuano a vendere armi alla dittatura e terrorista?". Questo l'interrogativo posto dai partecipanti al presidio per la libertà in Iran che si è svolto domenica 27 novembre tra piazza Vigili del fuoco e viale Cutuli, zona Rubattino.

"Donna, vita, libertà", lo slogan declamato durante la manifestazione, patrocinata da Municipio 3 e organizzata da Vivirubattino, Mammerubattino e Giovani iraniani. Il regime di Khamenei "usa le armi inviate da diversi parti dell'Europa per uccidere i manifestanti", ha detto al microfono una delle ragazze presenti al raduno, che ha poi aggiunto "lottiamo per le donne, lottiamo per la libertà, lottiamo per la giustizia".

Durante il presidio sono stati ricordati alcuni dei giovani uccisi durante le proteste che dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne kurda iraniana uccisa dalla polizia morale, continuano a imperversare in Iran nonostante la durissima repressione della forze dell'ordine. Si contano decine e decine di manifestanti morti e migliaia di arresti. "Vogliamo solo poter vivere una vita normale", hanno detto le partecipanti mentre un grande strisicone recitava "one solution, revolution" (in italiano "una solo soluzione: la rivoluzione").