Duemila persone in piazza Castello per Israele

Duemila persone si sono riunite ieri, 11 ottobre, in piazza Castello per esprimere solidarietà al popolo israeliano. Tra loro chi è appena tornato di corsa da Tel Aviv, alcuni membri della comunità ebraica di Milano, ma anche italiani con e senza parenti nelle città attaccate. Tra i cori tradizionali e le preghiere per i morti, presente anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana: "Sono qui per esprimervi la mia solidarietà e la mia indignazione per quello che è successo in questi giorni, senza ‘se’, senza ‘ma’. Dobbiamo essere accanto al popolo di Israele. Non ci sono altre parole".

Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica milanese, ha raccontato il tragico ritrovamento della nipote 23enne uccisa durante il rave nel deserto. “Questi sono barbari assassini. Questo è un pogrom (aggressione violenta nei confronti di minoranze religiose, ndr)”. Poi chiede l’intervento dell’Occidente in difesa del popolo aggredito: “Non credo che i palestinesi siano ben rappresentati da questi dittatori di Hamas che si comportano come i nazisti di 80 anni fa”.

Sulla scia di ciò che era già stato detto da Jarach, presidente del memoriale della Shoah, anche Meghnagi si dice indignato dal comportamento dell’amministrazione comunale: “Esposta la bandiera della pace accanto a quella di Israele, una cosa senza senso. Siamo tutti per a pace, ma in questo momento serve la solidarietà allo stato di Israele”.