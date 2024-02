La manifestazione a Milano contro l'estradizione di Julian Assange

È scattata l’ora X. O meglio il Day X. Oggi e domani, 20 e 21 febbraio, si tiene l’udienza finale sulla richiesta di estradizione di Julian Assange presso l’Alta Corte del Regno Unito. Per l’occasione, il Comitato Assange Italia ha organizzato un raduno davanti al consolato britannico di Milano. L’appuntamento è fissato per le 17 di questo pomeriggio, sul lato di piazza del Liberty.

“Se estradato (negli Usa, ndr), il fondatore di WikiLeaks rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver svelato i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq”, si legge nella nota trasmessa dal comitato. Assange, “per aver svolto il mestiere di giornalista”, ha trascorso 7 anni come rifugiato politico e da 5 si trova nella prigione londinese di Berlmarsh. “Lui che ha rivelato i crimini di guerra viene perseguitato, coloro che li hanno commessi sono a piede libero - prosegue la nota -. Ricorda ciò che avviene in Palestina dove oltre 100 giornalisti sono stati uccisi dall’indisturbato governo israeliano nel massacro in atto a Gaza”.

La cittadinanza onoraria (non discussa)

Qualche giorno fa una polemica legata alla vicenda di Assange aveva investito il capoluogo lombardo: il consiglio comunale aveva deciso di non discutere nemmeno la proposta di conferire la cittadinanza onoraria al giornalista, come già fatto da diverse città italiane tra cui Roma, Napoli, Bari e Reggio Emilia. Palazzo Marino aveva votato contro l’anticipo di un ordine del giorno firmato da tre consiglieri di maggioranza, preferendo andare avanti solo con la discussione dei punti previsti per la seduta.