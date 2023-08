"Basta morti in strada, subito la zona 30 a Milano". La manifestazione in viale Umbria

Presidio a Milano in viale Umbria, venerdì 4 agosto nel tardo pomeriggio, per ricordare la morte di Karl Nasr, investito qualche giorno fa nella stessa strada, e anche Luciano Avigliano, la cui morte risale al 15 luglio. Il presidio è stato indetto dalla campagna di mobilitazione 'Sai che si può?', coordinata da Tommaso Goisis, e ha visto l'adesione di varie sigle tra cui Fiab Ciclobby, Genitori Antismog, Legambiente per la Ciclabilità, Massa Marmocchi, Pedala Martesana e altre.

In tutto erano presenti circa 30 persone. "Ogni giorno che passa, è un rischio in più per la città e anche paura che cresce per noi, che scegliamo la bicicletta o i piedi per muoverci tutti i giorni", ha commentato Goisis: "Al governo chiediamo di promuovere un codice della strada che favorisca la mobilità dolce e sostenibile. Al Comune chiediamo, anche se il governo non dovesse fare questi provvedimenti, di fare da sé, come sta facendo Bologna coraggiosamente. Se lo sta facendo Bologna perché non può farlo Milano?".

Il riferimento è alla recente decisione dell'amministrazione bolognese di introdurre una 'zona 30' in tutta la città. A Milano è stato approvato in tal senso un ordine del giorno che, però, non è una delibera operativa. "In otto mesi (dall'approvazione, n.d.r.) noi non abbiamo sentito una parola dall'assessora Arianna Censi (che ha la delega alla mobilità, n.d.r.), dal sindaco Beppe Sala e dall'assessore Marco Granelli (che ha la delega alla polizia locale, n.d.r.)", ha concluso Goisis chiedendosi "di che cosa ha paura Sala, che tanto è al secondo mandato e quindi non si ricandiderà".

L'incidente: schiacciato tra un palo e l'auto

Diciott'anni appena compiuti, Karl Nasr era coi genitori in vacanza a Milano quando, martedì pomeriggio, si trovava all'incrocio tra viale Umbria e via Colletta, che gli è stato fatale. In quel momento, secondo i primi accertamenti, una Renault Captur avrebbe fatto inversione (manovra vietata) attraversando il parterre centrale per cercare di svoltare a sinistra, entrando in collisione con un'Audi Rs7 che proveniva dalla direzione opposta (non si sa ancora a quale velocità).

Dopo l'impatto tra le due vetture, l'Audi ha travolto il semaforo e colpito il ragazzo, rimasto schiacciato tra il palo della luce e la vettura. Portato al Niguarda in condizioni disperate e sottoposto a un intervento chirurgico, Karl è deceduto durante la notte.