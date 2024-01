Stasera attivisti in manifestazione: "Basta morti in strada"

“Basta morti in strada”. Torna il presidio per far luce sulla quantità di incidenti mortali per le strade di Milano che spesso hanno coinvolto pedoni e ciclisti. Questa sera, 10 gennaio, alle ore 19 le associazioni per la mobilità sostenibile si riuniranno in viale Umbria angolo via Pistrucci, proprio il luogo dell’ultima morte in strada. Il presidio è stato organizzato a seguito dell’incidente in cui ha perso la vita Ivano Calzighetti.

“Questa notte stava pedalando in città e ha perso la vita in una collisione con un’automobile guidata da un’altra persona”, si legge sulla pagina Instagram ‘Sai che puoi?’. La manifestazione sarà volta a richiedere “con forza” l’applicazione del limite di velocità a 30 km/h “perché ogni scontro stradale avrebbe conseguenze molto meno gravi per tutte le persone coinvolte se le automobili venissero guidate alla velocità giusta, che in città è 30”, proseguono.

La scorsa notte, inoltre, sono stati affissi in giro per la città ii manifesti con la stessa richiesta al sindaco Beppe Sala. Le manifestazioni “Basta morti in strada” si susseguono a Milano da un anno, una delle più sostenute fu quella dello scorso settembre con più di duemila partecipanti.