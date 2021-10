Sabato 30 ottobre è prevista un'altra manifestazione dei novax

Sarà un sabato ad alta tensione quello del 30 ottobre a Milano. Tutta colpa dei novax che nel sottobosco di Telegram hanno annunciato l'ennesimo giorno di protesta contro il green pass per le strade di Milano (se ciò avvenisse sarebbe la quindicesima manifestazione consecutiva).

"Sabato sarà una giornata complicata, anche perché con il G20 a Roma una parte significativa delle forze dell'ordine sarà a Roma e quindi il prefetto e il questore a Milano dovranno fare i salti mortali", ha detto nelle scorse ore il sindaco di Milano Beppe Sala. "Purtroppo non vediamo una fine a queste manifestazioni e la cosa preoccupa molto per cui sabato sarà un altro sabato di preoccupazione", ha aggiunto. "Alla fine mi pare che la sintesi che mi portano il prefetto e il questore continui a essere il numero di persone" delle forze dell'ordine "a disposizione. Qui si tratta solamente di indirizzare le manifestazioni e isolare quanto più possibile le frange più violente", ha concluso.

L'ultima sconclusionata manifestazione a cui, tra l'altro, hanno preso parte un ex brigatista, esponenti dell'estrema destra varesina, anarchici ed esponenti delle realtà antagoniste di Milano, era terminata con un arresto e 83 denunce. È probabile, anzi, è quasi certo, che lo stesso canovaccio si ripeterà il 30 ottobre.

Sabato, tuttavia, dovrebbe verificarsi uno scenario inedito: saranno in piazza due frange del movimento contro la certificazione verde. A partire dalle 15:00 è in programma in Piazza Duomo il "No paura day - Primum non nocere", evento a cui prenderà parte anche Stefano Puzzer (portavoce dei portuali di Trieste); si tratta di un presidio statico in Duomo. Tradotto? Non è previsto alcun corteo per le strade di Milano e la manifestazione - per il momento - ha ricevuto il via libera della questura. Poco più in là, in Piazza Fontana, invece, si troveranno i manifestanti che da quasi tre mesi ogni sabato paralizzano il centro di Milano.