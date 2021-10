A Milano si manifesta per il clima, in piazza anche Greta Thunberg

È iniziata all'alba di venerdì 1° ottobre la calda mattinata di protesta di Milano che vede in campo i giovani ambientalisti di FridaysforFuture. Di prima mattina diversi giovani hanno organizzato dei cortei spontanei per le strade della città, altri hanno bloccato dei semafori e poi tutti insieme si sono radunati in Largo Cairoli dove è partita la manifestazione.

Il lungo serpentone attraverserà tutto il centro di Milano passando da Piazza Affari, Conciliazione, risalirà da via Monte Rosa e arriverà intorno alle 12.30 in piazzale Damiano Chiesa, angolo via Colleoni, dove ci sarà il palco per il discorso finale.

Il mega corteo a Milano con Greta Thunberg (Foto G. Mannu e E. Dragotto)

Secondo una prima stima ci sono oltre 10mila persone. Attualmente non si registrano momenti di tensione, anzi: la manifestazione sta sfilando pacificamente per le strade. Greta Thunberg, nonostante le richieste dei giornalisti presenti, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione e lo stesso atteggiamento è stato mantenuto dagli esponenti italiani del movimento.