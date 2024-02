Domani la manifestazione contro le Olimpiadi "più insostenibili di sempre"

Si terrà domani la manifestazione a Milano contro i Giochi olimpici. L'obiettivo? Tentare di boicottarli. Sabato 10 febbraio, alle 15, il corteo partirà da piazzale Lodi, organizzato dal "comitato insostenibili olimpiadi" che si trasforma nell'acronimo Cio (come quello del comitato olimpico internazionale, non a caso). A perorare la causa anche Extinction Rebellion: "Il 6 febbraio 2026 inizieranno le Olimpiadi Milano-Cortina, i Giochi invernali più insostenibili di sempre: a due anni dall'inaugurazione del mega evento, diversi territori dell'alta Italia si mobilitano in una settimana di iniziative per incepparne la macchina già in crisi per mala gestione e denunciare danni ed effetti negativi cui sin da ora stiamo assistendo sui 400 km interessati di arco alpino e pianura. Abbiamo un’altra idea di città e montagna, liberiamo lo spazio urbano e le terre alte da privatizzazione ed estrattivismo".

Chi dice 'no' alle Olimpiadi Milano-Cortina sper che i (quasi) 4 miliardi di euro pubblici stanziati per l'occasione vengano reindirizzati verso politiche abitative pubbliche, servizi e strutture sportive accessibili a tutti nei quartieri, mobilità dolce e rafforzamento del trasporto pubblico locale, sanità territoriale, in città come nelle aree interne e della provincia impoverita e cementificata. Insomma, chi si schiera contro la manifestazione, inaugurata proprio qualche giorno fa a due anni esatti dall'inizio delle gare, lo fa per una questione di sostenibilità.

Richieste anche per la "messa in sicurezza dei territori in condizioni di dissesto idrogeologico", per "la fine della turistificazione tossica, inevitabilmente accelerata dal grande evento, che porta solo prezzi al rialzo e affitti brevi in città, sfruttamento e insostenibilità per le terre alte" e per "la tutela del lavoro, dal 'buco nero' dell'edilizia con il suo record di morti bianche alla giusta paga per i lavoratori dello sport, passando per lo sfruttamento intensivo del volontariato non pagato per i grandi eventi".