Centinaia di persone al corteo pro Palestina: slogan contro Giorgia Meloni

Cori e anche un manifesto contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni al decimo corteo pro Palestina di Milano da quando è scattata l'offensiva israeliana sulla striscia di Gaza. Il corteo si è svolto sabato pomeriggio e vi hanno partecipato inizialmente circa 300 persone, poi aumentate durante il percorso. Il corteo è stato organizzato dalle associazioni e comunità dei palestinesi. La manifestazione è partita da piazzale Loreto sfilando per le vie della zona est di Milano fino alla stazione di Lambrate.

Tra le parole d'ordine lo slogan 'Palestina libera, israele criminale'. La piattaforma del corteo è quella di chiedere lo stop alla reazione militare di Israele dopo l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre. È l'undicesimo sabato di manifestazioni a Milano per la comunità palestinese, secondo cui "sembra che la comunità internazionale aspetti l'arrivo a quota 100mila" morti e feriti: "Questo significa - hanno detto alcuni al megafono - che il sangue dei bambini palestinesi non conta. È il doppio standard dell'Occidente".

In un manifesto, srotolato da un gruppo di manifestanti, sono apparse anche frasi contro la presidente del consiglio Meloni. In uno di questi si legge: 'Imperialismo assassino. Giorgia Meloni complice'. Alla conclusione della manifestazione, sono state accese le torce dei telefoni ed è stato fatto suonare l'inno della Palestina, con appuntamento al prossimo corteo, che si terrà ancora una volta di sabato.

L'altro corteo, contro la norma anti rave

Quello pro Palestina non era l'unico corteo previsto sabato a Milano. Il secondo è partito da piazza Napoli e si è snodato per piazzale Brescia, viale Murillo e piazzale Axum, dove, secondo quanto previsto dagli organizzatori, dovrebbe trasformarsi in un rave party dal carattere politico-musicale. Il corteo è contro la norma che vieta i rave party.