Manifestazione pro Palestina a Milano: il corteo arriva fino alla Cabi Cattaneo

Manifestazione dei pro Palestina a Milano oggi 2 giugno. In questa occasione il corteo avrà un obiettivo ben preciso: la Cabi Cattaneo, un’azienda leader nella progettazione, sviluppo e fornitura di mezzi subacquei per le forze speciali della marina militare, che “coltiva lo storico rapporto con la marina israeliana”, si legge in una nota. La sede si trova a Milano, in via Gallarate. I manifestanti, partiti alle 15 da piazzale Accursio, passando per via Gallarate fino a via della Casa con ritorno al punto iniziale.

“In tempi recentissimi, da agosto 2023, Cabi ha stretto un’alleanza con Fincantieri e il 12 dicembre 2023 ha presentato con Leonardo al Polo nazionale della Dimenzione Subacquea a La Spezia un mezzo declassificato per l’utilizzo di mini-siluri dei raid da parte della marina militare statunitense e di quella israeliana”, prosegue il comunicato sottoscritto dall’Associazione palestinesi d’Italia, Unione democratica arabo-palestinese, Giovani palestinesi d?Italia, Comunità palestinesi Lombardia e Cub.

“La lotta contro l’occupazione e l’apartheid in Palestina è lotta per la liberazione dal colonialismo, massima espressione del capitalismo, in cui la classe lavoratrice salariata è sottoposta a condizioni di vita sempre più degradanti; è per la liberazione, lì come da noi, dallo sfruttamento e dall’oppressione su terra, corpi e spazi”, conclude la nota.

Mezzi Atm deviati

A causa del corteo Atm che il bus 69 in entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra piazzale Accursio e viale Ghisallo/Gallarate. “Considerate maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito alle fermate”, spiega l’azienda.