Centinaia di persone in piazza. Tutte a sostegno della causa palestinese. Per il secondo sabato di fila a Milano va in scena la manifestazione a sostegno della Palestina.

Tra gli slogan scanditi dal palco provvisorio 'Palestina libera' e 'Israele criminale'. In piazza anche bandiere di Rifondazione Comunista, Unione Popolare e Potere al Popolo e tra i manifestanti sono risuonate anche le note di 'Bella ciao'. Un lungo striscione con i colori della bandiera palestinese è stato srotolato davanti alla Stazione Centrale.

Il percorso della manifestazione prevede il passaggio da via Vitruvio, via Settembrini, viale Doria, piazzale Loreto, via Padova, via Agordat per poi terminare al Parco Martiri della Libertà Iracheni vittime del Terrorismo.