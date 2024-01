La manifestazione pro Palestina (autorizzata) a Milano

Parte la manifestazione pro Palestina promossa da diverse organizzazioni tra cui l’Associazione palestinesi in Italia. Il corteo, in partenza da piazzale Loreto, arriva dopo il rinvio imposto dal Viminale. Ieri, infatti, in occasione della Giornata della memoria, era stato deciso di vietare la consueta manifestazione per chiedere lo stop alla guerra in Palestina, che si tiene ogni sabato da diversi mesi. Nonostante il divieto, diverse associazioni avevano deciso comunque di partecipare al corteo non autorizzato che è stato bloccato dopo pochi metri dalle forze dell’ordine con cui sono scaturiti scontri.

L'Associazione aveva comunicato, venerdì scorso, che avrebbe accettato la decisione arrivata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi anche se non condivisa. Nelle scorse ore l’Api aveva pubblicato su Instagram la disponibilità di accedere al servizio pullman messo a disposizione per partecipare al corteo “a prescindere dalla scelta fatta” nella giornata di ieri. Sempre sui social l’Api ha scritto relativamente al divieto di sabato: “Qualsiasi persona con un po’ di umanità sa quanto sia impossibile da comprendere come altri esseri umani, un tempo vittime di uno sterminio, stiano ora attuando lo stesso genocidio, se non peggiore, e come molte altre persone nel mondo stiano ponendo veli davanti agli occhi per nascondere la crudele realtà e stanno mentendo a se stessi ignorando la situazione, o peggio ancora, stando dalla parte dell’oppressore. E quindi dopo tutto questo dolore e distruzione la frase 'ricordare per non dimenticare' che valore ha”?

Già stamattina, a Lodi, alcuni manifestanti hanno camminato per le vie della città con bandiere e striscioni per non far spegnere i riflettori su ciò che sta accadendo non molto lontano da noi tra Israele e la Palestina.

La nota Atm

Atm, in una nota, fa sapere che per il corteo alcune linee cambiano servizio: il bus 56 verso Loreto devia da via Anacreonte a Loreto, verso quartiere Adriano devia da Loreto a via De La Salle. Il bus 174 fa servizio tra Turro e via Ferrante Aporti. "Considerate maggiori attese alle fermate e tempi di viaggio più lunghi", si legge nell'avviso.