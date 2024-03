La manifestazione del sabato per la Palestina: orari e percorso del corteo

Come ogni sabato da diversi mesi, anche per oggi 9 marzo è stato organizzato il corteo per la Palestina. L'appuntamento è alle 15 in piazza San Babila. Il percorso prevede corso Venezia, viale Luigi Majno, piazza del Tricolore, corso Concordia e piazza Risorgimento.

Anche ieri, in occasione della Giornata internazionale della donna, i due grandi cortei che si sono svolti a Milano hanno ricordato la questione palestinese. Prima, la mattina, con la marcia di studenti e docenti in cui sono apparsi cartelloni che recitavano "Stop al genocidio". Le vetrine di Zara in via Torino sono state imbrattate e sono stati affissi cartelli con la scrtta: "Boycott Zara. 100% complici di un genocidio". Nel corteo che si è svolto nel tardo pomeriggio sono stati tanti gli interventi di donne palestinesi. "Noi donne arabe e palestinesi sentiamo il dovere di alzare ancora una volta la voce in coro con il nostro popolo tutto", "Il femminismo senza anti-colonialismo è solo una spalla dell'imperialismo", si legge in alcune storia Instagram pubblicate dai Giovani palestinesi. In piazza Duomo è stata agitata una lunga bandiera della Palestina.

Per l'occasione, oltre a chiedere lo stop al genocidio, i manifestanti si esporranno anche per la libertà di Anan Ayeesh, il 37enne palestinese arrestato in Italia - dove vive da tempo con regolare permesso di soggiorno - il 29 gennaio a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità israeliane. Anan attualmente si trova nel carcere di Terni. La richiesta dei manifestanti è di fermare la procedura di estradizione.