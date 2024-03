Altro corteo pro Palestina in centro a Milano

Di nuovo in piazza. Anche oggi, sabato 2 marzo, la comunità palestinese torna a manifestare a Milano. Appuntamento alle 15 a San Babila, con il corteo che arriva poi in stazione Centrale passando da corso Venezia, viale Città di Fiume, piazza Repubblica e via Pisani. È prevista la presenza di migliaia di manifestanti, come già successo nei sabati precedenti.

Sabato scorso proprio sotto la Madonnina era andata in scena la manifestazione nazionale in solidarietà al popolo palestinese. Più di 15mila persone avevano "marciato" per la città e non era mancato qualche momento di tensione, con alcuni dei manifestanti che avevano spaccato le vetrine di un Carrefour e avevano poi lanciato petardi e sassi contro le forze dell'ordine. In quel frangente era rimasta ferita un'agente della polizia locale ed erano state danneggiate due auto della guardia di finanza.

Ormai dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, i giovani palestinesi si ritrovano in piazza sotto la Madonnina per mostrare la loro solidarietà alla popolazione nella Striscia di Gaza.