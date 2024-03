Parte la manifestazione pro Palestina a Milano: vie coinvolte e mezzi deviati

È iniziato il corteo a sostegno della Palestina per le vie di Milano. I manifestanti si sono riuniti in piazza San Babila da dove parte la marcia che proseguirà per corso Venezia, viale Luigi Majno, piazza del Tricolore, corso Concordia e piazza Risorgimento.

Diverse decine di persone sono scese in strada nonostante il maltempo con gli ombrelli e le bandiere palestinesi. In testa al corteo diversi striscioni con le frasi: "Vita, terra, libertà per il popolo palestinese", "Salviamo Gaza", No alla complicità tra Italia e Israele".

Per l'occasione, oltre a chiedere lo stop al genocidio, i manifestanti protestano per la libertà di Anan Ayeesh, il 37enne palestinese arrestato in Italia - dove vive da tempo con regolare permesso di soggiorno - il 29 gennaio a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità israeliane. Anan attualmente si trova nel carcere di Terni. La richiesta dei manifestanti è di fermare la procedura di estradizione. Tra i cartelloni esposti: "No all'estradizione di Anan Ayeesh".

Mezzi Atm deviati

A causa del corteo alcuni mezzi vengono deviati. Atm consiglia di rimanere aggiornati tramite app o sito web.

Il tram 9 non fa servizio tra via Nino Bixio e piazza Cinque Giornate, in alternativa si può usare la M1 tra Porta Venezia e Lima e poi il bus 60. Stesso vale per il tram 19.