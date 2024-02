La manifestazione dei pro Palestina sotto la sede Rai

“Dal palco di Sanremo Ghali dice ‘Stop al genocidio’, in un clima di censura e terrore che ha dell’incredibile”, scrive il collettivo Giovani palestinesi di Milano su Instagram annunciando un presidio sotto la sede Rai. L’iniziativa, che il gruppo ha preso a livello nazionale davanti alle diverse sedi della tv di stato, si svolgerà domani 14 febbraio alle ore 18. Il collettivo è pronto a riunirsi in corso Sempione 27 in difesa di chi sul palco dell’Ariston ha detto la propria sulla guerra a Gaza.

La protesta arriva proprio al termine della kermesse musicale e a seguito di ciò che è accaduto il giorno dopo la fine del festival, nello stessa cornice sanremese. “L’amministratore delegato della Rai decide di far leggere un comunicato in risposta alle parole degli artisti che si sono timidamente espressi contro la guerra - si legge nel post -. Un comunicato servile e negazionista che ribadisce la vicinanza a uno stato genocida che in queste ore ha deciso di bombardare Rafah, dove più di un milione di persone è stato costretto a rifugiarsi scappando Dale bombe e dalla fame imposta da Israele”.

Secondo i Giovani palestinesi, il lavoro svolto sull’argomento dalla Rai non è stato quello di informare, ma di fare propaganda “accettando il bavaglio imposto da Israele”. E ancora: “Proprio dopo aver detto che a Sanremo si fa solo musica, per difendere l’oppressore si esprime solidarietà a Israele e si silenzia il genocidio del popolo palestinese”. Poi concludono “La Rai è una vergogna”.