Ramelli: la protesta contro la commemorazione a scuola con la sottosegretaria

Circa trenta persone, tra cui alcuni docenti, sono in presidio lunedì mattina davanti all'Itis Molinari di Milano, in via Crescenzago, per protestare contro la presenza della sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti, esponente milanese di Fratelli d'Italia, per una cerimonia con cui si commemorerà Sergio Ramelli, che studiava al Molinari, ucciso nel 1975 a 19 anni da alcuni esponenti di Avanguardia Operaia, processati e condannati negli anni '80.

Ogni anno le commemorazioni per Sergio Ramelli creano polemiche molto forti, a causa soprattutto della 'marcia' che veniva effettuata il 29 aprile di ogni anno da parte delle sigle di destra e di estrema destra lungo via Beato Angelico e via Amadeo, fino alla casa di famiglia sotto cui lo studente venne massacrato a colpi di chiave inglese e morì poi in ospedale. I partecipanti al presidio di lunedì, però, definiscono Ramelli "un picchiatore fascista". Ha preso posizione sulla cerimonia con la sottosegretaria anche l'Anpi, che partecipa al presidio insieme alla Rete Milano Antifascista: "Potrebbe deviare i ragazzi su una cosa che non conoscono, con un episodio estrapolato da una situazione storica", quella delle violenze contrapposte dell'estrema destra e dell'estrema sinistra negli anni '70.